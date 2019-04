Südtirols Tourismuszahlen wachsen und wachsen

Der größte Anteil an Südtirol-Urlaubern kommt weiterhin aus Deutschland. - Foto: shutterstock

Die 10.278 Südtiroler Beherbergungsbetriebe stellten 2017/18 insgesamt 224.618 Betten zur Verfügung; gegenüber dem vorhergehenden Tourismusjahr gibt es 150 Betriebe und 2.211 Betten mehr, das entspricht nahezu derselben Bettenzunahme wie beim vorhergehenden Vergleich.

Die Nachfrage nach Urlaub in Südtirol im Tourismusjahr 2017/18 wächst und wächst. Die Anzahl der Gäste (Ankünfte) ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 7,5 Millionen gestiegen, und die Nächtigungen erhöhen sich um 3,2 Prozent erstmals auf 33 Millionen.

Die stärksten Zunahmen bei den Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr verbuchen die Monate Mai (+468.000 Nächtigungen), März (+372.000) und Februar (+346.000), was auch auf die beweglichen Feiertage zurückzuführen ist. Der nächtigungsstärkste Monat August mit 5,7 Millionen Nächtigungen erreichte allerdings nicht die Vorjahreswerte (-1,1 Prozent, dem entsprechen 62 Tausend Nächtigungen weniger als im August des Vorjahres).

Die Zahl der inländischen Gäste erreicht 10,4 Millionen Übernachtungen mit einem Plus von 2,3%. Die Gäste aus Deutschland nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8% zu und verzeichnen 16,2 Millionen Übernachtungen. Bedeutende Anstiege bei den Nächtigungen werden bei den Gästen aus Österreich (+4,9 Prozent auf 1,1 Millionen), den Niederlanden (+2,7 Prozent auf 618.000), der Tschechischen Republik (+8,3 Prozent auf 345.000), dem Vereinigten Königreich (+5,0 Prozent auf 292.000), aus Belgien (+2,6 Prozent auf 385.000), aus Frankreich (+9,1 Prozent auf 200.000) und aus den Vereinigten Staaten (+18,2 Prozent auf 171.000) verbucht.

Im Tourismusjahr 2017/18 übertreffen alle Bezirksgemeinschaften die Nächtigungszahlen des Vorjahres. Das Pustertal registriert wieder die stärksten Zunahmen in Absolutzahlen mit dem bemerkenswerten Plus von 437.000 Übernachtungen mehr als im Vorjahr und erreicht insgesamt 10,2 Millionen. Darauf folgt die Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern mit einem Plus von 254.000 Nächtigungen. Den größten prozentuellen Zuwachs hingegen verzeichnet das Wipptal mit +7,2 Prozent (+ 98.000 Übernachtungen).

stol