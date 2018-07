Südtirols beste Hof- und Buschenschänke auf einen Blick

Wer wissen will, wo es besondere Hof- und Buschenschänke gibt und was sie bieten, sollte einen Blick in den „Bäuerlichen Feinschmecker“ werfen.

Wer wissen will, wo es besondere Hof- und Buschenschänke gibt und was sie bieten, sollte einen Blick in den „Bäuerlichen Feinschmecker“ werfen. „Er ist DER Wegweiser zu ausgewählten bäuerlichen Schankbetrieben mit Qualitätsgarantie. Interessierte finden darin eine Auswahl der angebotenen Gerichte und hausgemachten Säfte, die Hofbeschreibung, Informationen zu den Weinen, Öffnungszeiten sowie eine kleine Anfahrtsskizze und eine Wegbeschreibung für Wanderer“, erklärt der Leiter der SBB-Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund Hans J. Kienzl. 42 Höfe finden sich im soeben erschienenen „Bäuerlichen Feinschmecker“.

Bauernhöfe sorgfältig ausgewählt

Um in den bäuerlichen Feinschmecker aufgenommen zu werden, müssen sich alle Betriebe einem strengen Auswahlverfahren stellen. „Die Betriebe werden im Vorfeld genau geprüft. Strenge Kontrollen sorgen für eine hohe und gleichbleibende Qualität des Angebots. Das bäuerliche Ambiente und die Ausstattung müssen ebenso stimmen wie die angebotenen Gerichte, die typisch bäuerlich sind.

Foto: Bauernbund

Besonderen Wert legen wir auf die Herkunft der bäuerlichen Produkte, die vom Hof und aus der heimischen Landwirtschaft stammen müssen. Nur wer alle Auflagen erfüllt, erhält den ‚Roten Hahn‘ als Qualitätssiegel und kommt in den Feinschmecker“, erklärt Kienzl. Für die Buschenschankbetriebe gilt zudem, dass die Eigenbauweine von einer Expertengruppe des Versuchszentrums Laimburg und des Arbeitskreises Weinbau verkostet und bewertet werden.

Drei neue Betriebe dabei

Insgesamt 42 Hof- und Buschenschankbetriebe werden im neuen „Bäuerlichen Feinschmecker“ aufgelistet. „Erfreulich ist, dass drei neue Betriebe den Sprung in den begehrten Führer geschafft haben. Erstmals sind die Bio-Betriebe Burgerhof in Brixen und Rielingerhof am Ritten mit dabei. Zudem haben wir mit dem Hofschank Mesc da Paratoni nun auch einen Betrieb in Gröden“, sagt Kienzl. Alle drei Betriebe erfüllen die Qualitätskriterien der Marke „Roter Hahn“.

Neben dem „Bäuerlichen Feinschmecker“ sind rund 30 Hof- und Buschenschankbetriebe auch in der Deutschland- und Österreichausgabe des renommierten Gourmetführers Gault&Millau zu finden. „Auch das zeigt, wie hoch die Qualität in den Hof- und Buschenschänken inzwischen ist“, so Kienzl.

Foto: Bauernbund

Stetige Weiterbildung als Erfolgsrezept

Neben Kontrollen setzt der Südtiroler Bauernbund auch auf die Weiterbildung der Schankbetreiber, um die hohe Qualität des Angebots zu sichern. „Die Weiterbildungsgenossenschaft im Bauernbund bietet Lehrgänge und Seminare für die Bäuerinnen und Bauern an, die Abteilung Marketing sorgt für die nötige Beratung“, erklärt Hannes Knollseisen von der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund.

Wer mehr über die heimischen Hof- und Buschenschankbetriebe wissen möchte, sollte sich den „Bäuerlichen Feinschmecker“ des Südtiroler Bauernbundes besorgen. Er ist in den Tourismusvereinen oder beim Südtiroler Bauernbund unter Tel. 0471 999 308 oder per Mail [email protected] kostenlos erhältlich. Alle Schankbetriebe sind zudem im Internet unter www.roterhahn.it abrufbar.

stol