Südtirols erste Dachdeckergesellin

Jetzt ist es soweit: Südtirol hat eine Dachdeckergesellin. Monika Rottensteiner hat erst vor kurzem die Gesellen-Prüfung, mündlich sowie schriftlich, erfolgreich bestanden. Sie ist somit die erste Südtiroler Abgängerin der Berufsschule Hallein, in der Nähe von Salzburg. In Südtirol wird zurzeit keine entsprechende Fachklasse in deutscher Sprache angeboten.

Die Berufsgemeinschaft der Dachdecker im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister freut sich über den neuen Zuwachs sehr. Um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen, überraschte Renate Gamper, Obfrau der lvh-Dachdecker, und Vizeobmann Alois Mumelter die frischgebackene Dachdeckergesellin mit einem Geschenk auf der Baustelle.

Monika Rottensteiner hat bereits im Rahmen der Jahresversammlung der lvh-Dachdecker über ihre Dachdecker-Lehre in Hallein berichtet und sie weiterempfohlen.

stol