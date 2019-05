Tourismussektor verzeichnet weiter Aufschwung

Das vergangene Jahr war sehr positiv, insbesondere für die Hotellerie und fast alle Unternehmen im Gastgewerbe erwarten auch 2019 ein zufriedenstellendes Betriebsergebnis.

Die Stimmung im Gastgewerbe bleibt positiv und 93 Prozent der Betreiber bewerten die Ertragslage im Jahr 2018 als zufriedenstellend. Mehr als 40 Prozent der Unternehmen konnten im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum verzeichnen und dank steigender Kundenpreise war es möglich, die Zunahme der Betriebskosten zu bewältigen und die betriebliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

Beschäftigung im Wachstum

Die Beschäftigung setzte ihren starken Wachstumstrend der letzten Jahre fort: 2018 lag die Zahl der Arbeitnehmer im Südtiroler Gastgewerbe um 6,7 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der touristischen Nächtigungen in Südtirol gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf über 33,3 Millionen. Das Wachstum der Nächtigungen ist vor allem auf die deutschen Touristen zurückzuführen (Plus 3,1 Prozent), während der Anstieg der italienischen Gäste geringer war (Plus 0,6 Prozent).

Die Zukunftsstimmung ist rosig

Für dieses Jahr erwarten die Unternehmer des Gastgewerbes zwar kein signifikantes Wachstum des Geschäftsvolumens, die Umsätze des vergangenen Jahres sollten aber wieder erreicht werden.

Darüber hinaus dürften die Kundenpreise weiter zunehmen und den Kostenanstieg somit ausgleichen. Daher erhoffen sich auch heuer 95 Prozent der Unternehmen ein befriedigendes Betriebsergebnis. Es werden aber eine Verlangsamung der Investitionen und eine leichte Verschlechterung des Kreditzugangs erwartet.

Bar- und Kaffeebetreiber weniger optimistisch

Innerhalb des Gastgewerbes zeigen die Beherbergung und die Gastronomie den größten Optimismus: Die Ertragslage in diesem Jahr dürfte in diesen Branchen für fast alle Unternehmen zufriedenstellend bis gut ausfallen.

Das Geschäftsklima der Bar- und Kaffeebetreiber ist hingegen verhaltener und 13 Prozent von ihnen befürchten auch 2019 eine unzureichende Rentabilität.

Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, betont die Bedeutung der neuen Technologien im Tourismusbereich: „Damit dieser Sektor weiterhin Einkommen und Beschäftigung schaffen kann, ist es unerlässlich, dass auch Kleinstunternehmen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Beispielsweise können Tätigkeiten wie Verwaltung, Rechnungswesen und Kundenmanagement mit optimalen Softwarelösungen effizienter gestaltet werden.“

