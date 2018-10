Tschöll: „Unwissenheit und Unfähigkeit“

Die vorgelegten Pläne, welche von einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent ausgehen, haben bereits in den letzten Tagen heftige Reaktionen von Seiten der Europäischen Union hervorgerufen. Auch die Märkte und Investoren haben bereits dementsprechend reagiert. Der Zinsaufschlag ist wieder stark angestiegen und hat am vergangenen Montag einen Spitzenwert erreicht.

Das von der römischen Regierung prognostizierte Wirtschaftswachstum 2019 von real 1,5 Prozent sei aus Sicht von einem Großteil Experten viel zu optimistisch geschätzt, heißt es in einer Aussendung der SVP-Wirtschaft. Die geplanten Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums würden „weder so schnell noch so einfach greifen, wie es Di Maio und Salvini darstellen“.

„Schnelle Wirtschaftsankurbelung unrealistisch“

Im Gegenteil: Angesichts des Abflachens des Wirtschaftswachstums auch in den europäischen Nachbarstaaten ist eine schnelle Wirtschaftsankurbelung auf diese Weise unrealistisch“, ist die SVP-Wirtschaft überzeugt. Die durchschnittliche Zeit zur Realisierung einer öffentlichen Infrastruktur in Italien betrage 15 Jahre, davon 8 Jahre Bürokratie in der Genehmigungsphase.

Besonders kritisch sieht die SVP-Wirtschaft auch die geplanten Vorhaben in Hinsicht auf die Pensionen: „Was Di Maio und Salvini in Zusammenhang mit den Pensionierungen planen ist schlichtweg ein Betrug an der Jugend, die den Schuldenberg morgen abtragen muss“, so der Vorsitzende der SVP-Wirtschaft, Josef Tschöll.

„Die gesamte Finanz- und Wirtschaftspolitik der aktuellen römischen Regierung spiegelt Unwissenheit und Unfähigkeit wider und Paul Köllensperger mit seiner lokalen Schwesterpartei der Grillini schweigt zu diesem wirtschaftspolitischen Unsinn“, so Tschöll.

stol/sor