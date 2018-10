UVS-Präsident Giudiceandrea im Interview

„Europa zerfällt, wenn das Italien-Problem nicht gelöst wird.“ Was die Lega als möglichen Regierungspartner in Südtirol anbelangt, so sagt Giudiceandrea, dass es ein klares Bekenntnis zu Autonomie und Europa geben müsse.

Im Gespräch mit dem Tagblatt „Dolomiten“ geht es um Italien, Europa und Südtirol.

„Dolomiten“: Herr Giudiceandrea, die EU hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Haushaltsentwurf abgelehnt, den italienischen (die „Dolomiten“ haben am 24. Oktober berichtet). Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Federico Giudiceandrea: Italien geht den völlig falschen Weg. Europa ist wichtig für das Land, ein Streit mit Europa führt zu nichts, im Gegenteil, man macht alles nur noch schlimmer. Mit dem EU-Beitritt hat man Regeln akzeptiert, die es nun einzuhalten gilt. Wir als Unternehmerverband sehen den Streit Italiens mit der EU sehr kritisch.

