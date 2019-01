Ulrich Zuenelli und Karl „Schaly“ Pichler geehrt

Loacker ist weltweit unterwegs und baute 2018 unter der Führung von Ulrich Zuenelli seine internationale Präsenz weiter aus. So eröffnete Loacker nicht nur sein erstes Markengeschäft in Innsbruck, sondern auch – als erstes Südtiroler Unternehmen überhaupt – seinen ersten Flagship-Store in Dubai. Ein größeres Schaufenster mit Südtiroler Produkten gibt es im arabischen Raum bislang nicht.

Mit der Auszeichnung „Ein Leben für die Wirtschaft“ ehrten die „Dolomiten“ Karl Pichler (85). Pichler, bei vielen Südtirolern als „Schaly“ bekannt, ist eine regionale Größe im Holzhandel und eine der wichtigsten Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft. Der herausragende Netzwerker baute sein Unternehmen ab Ende der 1950er-Jahre zu dem auf, was es heute ist.

