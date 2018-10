Urlaub auf dem Bauernhof: 20 Jahre „Roter Hahn“

1998 ist der Südtiroler Bauernbund mit der Marke „Roter Hahn“ für den Urlaub auf dem Bauernhof im kleinen Rahmen gestartet. 5 Jahre später wurde aus der UaB-Marke eine Dachmarke, die auch bäuerliche Schankbetriebe, Direktvermarkter und bäuerliche Handwerker kennzeichnet.

Besonders die Geschichte des Urlaubs auf dem Bauernhof ist eine Erfolgsgeschichte: Mittlerweile kommen alle UaB-Betriebe zusammen auf 2,5 Millionen Nächtigungen, was einem Anteil an den gesamten Nächtigungen im Land von über 8 Prozent entspricht.

Die Stars: Hofeigene Produkte

Auch die hofeigenen Produkte rücken immer mehr in den Mittelpunkt. „Die Zahl der Produktecken und Hofläden ist auf 307 beziehungsweise 76 gestiegen“, freute sich Hans J. Kienzl, Leiter der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund und seit 18 Jahren für den „Roten Hahn“ verantwortlich.

Den Erfolg führte er auf das große Engagement und die Leidenschaft der Bauern zurück. „Wir haben ihnen in den letzten Jahren viel abverlangt, um die Qualität des Bauernhof-Urlaubs zu steigern – sei es bei der Ausstattung, dem bäuerlichen Angebot oder den hofeigenen Produkten. Die Bemühungen tragen nun Früchte.“

Fokus verstärkt auf der Qualität

Trotz des großen Erfolgs vom Urlaub auf dem Bauernhof will Kienzl weiter verstärkt auf Qualität setzen. Dazu gehören unter anderem Beratung sowie Aus- und Weiterbildung. „Für Ein- und Zwei-Blumenbetriebe gibt es ein spezielles Beratungsangebot vor Ort, um die Qualität zu verbessern und die Auslastung zu steigern.“

Auch für SBB-Obmann Leo Tiefenthaler steht die Weiterentwicklung des Angebots nach wie vor an erster Stelle. Er unterstrich die große Bedeutung, die der Urlaub auf dem Bauernhof mittlerweile erreicht hat. „Der UaB ist zur vierten wichtigen Säule geworden.“

Auch die Landesverwaltung unterstützt die Qualitätsbemühungen, etwa durch gezielte Förderungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität.

Die 3 Neuheiten

3 Neuheiten hat Kienzl den über 800 Besuchern auf der Fachtagung in der Messe Bozen auch noch präsentiert. So gibt es in Kürze ein neues Gästeverwaltungsprogramm, das maßgeschneidert für die UaB-Betriebe erstellt wurde, und die entsprechende Einschulung dazu.

Dadurch soll die gesamte Gästeverwaltung, die verpflichtenden Meldungen und einiges mehr erleichtert werden.

Erster Weltkongress für Urlaub auf dem Bauernhof im November

„Zwischen 7. und 9. November findet der erste Weltkongress für den Urlaub auf dem Bauernhof in der EURAC statt, zu dem Experten aus der ganzen Welt erwartet werden.“

Und nicht zuletzt hat Kienzl das weltweit erste Buch über die „Apotheke Bauernhof“ vorgestellt, das Christian Thuile geschrieben hat. Thuile hat auf der Fachtagung erklärt, wieso das Leben auf einem Bauernhof so gesund ist – und das nicht nur wegen der Stallluft, die das Immunsystem stärkt.

Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass es auch in Südtirol sogenannte „Superlebensmittel“ gibt, wie etwa Honig, Milch oder Äpfel.

stol