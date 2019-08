VOG: „So können wir uns von der Konkurrenz unterscheiden“

34 Jahre lang war Dichgans für den VOG tätig, zunächst als Exportmanager, danach 29 Jahre lang als Geschäftsführer. Mit Ende September wird der 67-Jährige seinen Ruhestand antreten.

Sein Nachfolger ist der ehemalige Geschäftsführer der Brennerautobahngesellschaft, Walter Pardatscher. Der VOG wird seinen neuen Mann an der Spitze am Mittwoch offiziell in einer Pressekonferenz vorstellen.

D/gam