Verbot für Südtiroler Produkte auf der Raststätte

„Es ist absurd“, sagt der Leiter des Geschäfts, Sandro Somiá. Er sei wegen des Verkaufs Südtiroler Produkte von der Brennerautobahn Gesellschaft sogar verwarnt worden – ihm wurde mit einer Pönale gedroht. Sandro Somiá verkauft im Shop so einiges an Südtiroler Produkten: Weine, Fleischwaren, Fruchtsäfte, Marmelade und Essig. Aber nicht mehr lange: Denn Somiá muss alles, was in Südtirol hergestellt wurde, loswerden – und gewährt deshalb einen Preisnachlass von 30 Prozent.

Früher habe man in diesem Geschäft sehr wohl einheimische Produkte verkaufen dürfen, meint Somiá. „Nun aber nicht mehr. Meine Vertragsbedingungen sehen ein Verbot des Verkaufs von lokalen Produkten vor.“

D/hof