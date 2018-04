Vinitaly 2018: Bozner erhalten Cangrande-Preis

Der Preis „Cangrande ai Benemeriti della Vitivinicoltura“ würdigt den besonderen Einsatz für die Qualitätssteigerung des Weinbaus und die Förderung der Weinkultur in der jeweiligen Region und darüber hinaus. Der diesjährige Südtiroler Preisträger ist Stephan Filippi von der Kellerei Bozen.

Filippi ist seit 1987 Önologe der Kellerei Bozen. Seine Fachkompetenz und Erfahrung stellt er nicht nur bei seiner Arbeit in der Kellerei Bozen mit vielen preisgekrönten Weinen unter Beweis. Seit 2004 ist er der Südtiroler Präsident des nationalen Verbandes der Önologen und seit 2012 dessen Vizepräsident auf nationaler Ebene.

Auf der Vinitaly präsentieren sich in diesem Jahr 79 Südtiroler Weinproduzenten auf einem Gemeinschaftsstand in Halle 6. Am Südtirolstand werden täglich freie Verkostungen zum Thema Weißburgunder, Blauburgunder und Weine aus Höhenlagen angeboten.

stol