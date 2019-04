Vinschger Bahn: Auch in diesem Jahr eigener Fahrradtransport

Um Platzprobleme und Überfüllung in der Vinschger Bahn zu vermeiden, wird auch heuer im Zeitraum vom 25. April bis zum 31. Oktober 2019 ein eigener Fahrradtransport per LKW angeboten. In den Bahnhöfen Meran, Algund und Marling ist es zu den Hauptverkehrszeiten nicht gestattet, das Fahrrad in die Vinschger Bahn aufzuladen. Das Verbot gilt täglich von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr. Die Abfahrtszeiten des Fahrradtransporters am Bahnhof Meran sind 9.16 Uhr, 10.16 Uhr, 11.16 Uhr, 15.16 Uhr, 16.16 Uhr und 17.16 Uhr.

Das Fahrrad kann anschließend in den ausgewiesenen Flächen auf den Bahnhöfen von Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig oder Mals abgeholt werden. Die Fahrscheine und Kosten für den Fahrrad-Shuttledienst entsprechen jenen für den Radtransport auf öffentlichen Verkehrsmitteln. Erforderlich sind demnach eine eigene Tageskarte für den Radtransport zum Tarif von sieben Euro; bei Entwertung mit dem Südtirol Pass gilt der einheitliche Tagestarif von 3,50 Euro. Die Fahrscheine für den Fahrrad-Shuttle sind bei den Fahrkartenschaltern oder direkt am Abfahrtsort des Shuttledienstes erhältlich. Größere Gruppen können den Fahrradtransport auch außerhalb genannter Uhrzeiten buchen (+39 0473 201500).

