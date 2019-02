Volksbank: „Sind die größte und ertragsreichste Regionalbank“

Die Bilanzsumme der Volksbank hat erstmals die Schwelle von 10 Milliarden Euro überschritten. Die Volksbank ist im Kerngeschäft gewachsen und hat ihre Marktanteile im gesamten Einzugsgebiet erhöht – sei es im Kredit- als auch im Einlagengeschäft mit Familien und Unternehmen, hieß es am Freitag.

„Wir blicken auf ein gutes Geschäftsjahr 2018, in dem wir alle wichtigen Ziele erreicht haben“, sagte Volksbank-Präsident Otmar Michaeler. Der Verwaltungsrat werde der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in der Höhe von 0,27 Euro pro Aktie auszuschütten. „Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent des Reingewinns“, so Michaeler.

sor