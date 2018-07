Wacker Neuson „Special Award“ für Niederstätter AG

Mit dem jährlich verliehenen Certified Dealer Award will Wacker Neuson, ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, auf jene Partner hinweisen, die sich besonders durch einen optimalen Service am Kunden auszeichnen konnten.

Anton Niederstätter, CEO, und Verkaufsleiter Leonhard Kofler waren bei der Preisverleihung in Linz und nahmen den Award entgegen. Hier der Auszug aus der Laudatio von Martin Lehner, Vorstandsvorsitzender von Wacker Neuson SE.

Anton Niederstätter, CEO Niederstätter AG, mit dem „Special Award“ - Foto: Niederstätter

„Die Zusammenarbeit zwischen Niederstätter und Wacker Neuson besteht seit vielen Jahren. Niederstätter hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der größten Marktteilnehmer in Norditalien entwickelt. Bereits in der Vergangenheit verkauften sie sowohl Wacker Baumaschinen als auch Neuson- und Kramer-Maschinen und schrieben gemeinsam mit uns Geschichte, als der Wacker Neuson Konzern gegründet wurde. Das Geheimnis dieser langjährigen Zusammenarbeit liegt darin, dass beide Seiten sich jeder Herausforderung stellen. Wir wollen beide Geschäftspartner sein und glauben an den Erfolg unserer langjährigen Zusammenarbeit und arbeiten eng zusammen, um sie am Laufen zu halten. Manchmal macht die eine oder andere Partei einen Fehler, aber wir diskutieren miteinander, finden für jede Herausforderung eine Lösung und gehen noch stärker als bisher vor."

Die Firma

Niederstätter arbeitet seit über 40 Jahren für die Baubranche. Die Firma im Familienbesitz verkauft, vermietet und tauscht Maschinen und Geräte in allen Größenklassen sowie hochwertige Container. Im breiten Sortiment erwarten den Kunden bekannte und renommierte Marken. Wer bei Niederstätter kauft oder mietet, kann sich einer erstklassigen Beratung durch hochqualifizierte Fachleute und eines perfekten Service sicher sein.

stol