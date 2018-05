Wenig Bock auf Berufsmatura

Das Projekt Berufsmatura kommt nicht so recht in die Gänge.

Der 2-jährige Vorbereitungskurs auf das Abschlussdiplom der Oberschule sollte im Herbst an der Landesberufsschule für Industrie und Handwerk in Bozen starten – doch es gibt derzeit nur 2 Bewerber, die diesen Weg in Richtung Matura einschlagen möchten; zu ihnen kommen noch 4 Kandidaten, die nach einem gescheiterten Versuch im Vorjahr auf den Premiere-Zug in Richtung Oberschulabschluss warten.

Wird er denn diesmal starten? Landesrat Achammer will diese Frage noch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Erst müsste er sich intern beraten. Im Vorjahr jedenfalls wurde der Start mit ebenso nur 6 Bewerbern vorerst auf Eis gelegt. Im Jänner startete das Land daher eine neue Werbeaktion, zudem wurde für weitere Berufsgruppen die Matura in Aussicht gestellt.

D/ler