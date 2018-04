Werner Perkmann neuer Obmann der Bodenleger

Er organisierte die Austragung des Europäischen Parkettlegewettbewerbs in Bozen, arbeitete mit der EUFA P+F zusammen und setzte sich für eine europaweite Ausbildung im Parkettleger- und Fußbodenbereich ein, half bei der Aufwertung des Berufs, war Mitbegründer des Qualitätssiegels und hat das neue Berufswappen mitausgearbeitet.

Im Rahmen der Versammlung stellte Angelika Agerer, Schulleiterin der Tiroler Fachberufsschule für Garten, Raum und Mode, den neuen Schulsitz in Hall in Tirol vor, in dem die Südtiroler Bodenleger-Lehrlinge ausgebildet werden.

Im Anschluss führte lvh-Vizedirektor Walter Pöhl durch die Wahlen. Neuer Obmann ist Werner Perkmann aus Mölten. Im Berufsbeirat vertreten sind weiterhin Günther Stuffer, Andreas Seeber, Riccardo Mazzucco, Andreas Höller, Markus Hofer und Paul Lobis. Neu dazugekommen sind Lukas Tribus und Florian Steinmann. Für ihre zehnjährige Tätigkeit im Berufsbeirat geehrt wurden Markus Hofer, Andreas Holzer und Riccardo Mazzucco.

