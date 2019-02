Wie soll lokales Rindfleisch produziert werden?

Wie sollte die heimische Rindfleischproduktion aus Sicht der Verbraucher aussehen und welche Ansprüche haben sie an Rindfleisch? Die Freie Universität Bozen führt unter Südtirols Bevölkerung eine Umfrage durch. - Foto: shutterstock

Südtirols Berglandwirtschaft ist derzeit stark auf die Milchproduktion ausgerichtet. Dabei bietet sich die Region genauso gut für die Produktion von Rindfleisch an. Um ein solches Fleisch erfolgreich zu vermarkten, ist es jedoch wichtig zu wissen, welche Erwartungen die Gesellschaft und insbesondere die Konsumenten an ein solches Produkt haben.

Die Freie Universität Bozen führt deshalb eine Umfrage zur Rindfleischerzeugung in Südtirol durch, für die sie um die Mithilfe der Südtiroler Bevölkerung bittet. Die Forscherinnen wollen herausfinden, wie eine „perfekte“ Rindfleischproduktion in Südtirol aus Sicht der Bevölkerung aussehen könnte und welche Ansprüche Verbraucher an lokal erzeugtes Rindfleisch haben.

Die abgefragten Themen betreffen unter anderem die Haltung der Tiere, ihre Fütterung, Aufzucht oder den Einsatz von Medikamenten. Die Umfrage ist Teil des Aktionsplans Berglandwirtschaft. In diesem von der Provinz geförderten Projekt geht es darum, nachhaltige Zukunftsstrategien für die Südtiroler Berglandwirtschaft zu entwickeln. Unter anderem wird betrachtet, welche landwirtschaftlichen Alternativen zur arbeitsintensiven Milchproduktion für Bergbauern infrage kommen könnten.

stol