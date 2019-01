Wirkung von Einkaufszentren auf Südtirols Städte und Dörfer

Die Geoanalyse mit aktuellen Südtiroler Fallbeispielen wurde am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Auktionssaal des Merkantilgebäudes in Bozen vorgestellt. An der Pressekonferenz haben hds-Präsident Philipp Moser, Direktor Bernhard Hilpold, Stephan Fetsch, Partner, Deal Advisory und Head of Retail der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Bereichsleiter im hds für Orts- und Stadtentwicklung und Projektverantwortlicher Martin Stampfer teilgenommen.

Damit die Qualität des Lebensraumes steigern

„Die Geoanalyse ist ein wichtiger Bestandteil für die Umsetzung unserer Vision 2020“, erklärte Moser. Mit der Vision „Die Qualität des Lebensraumes Südtirol durch eine gezielte Wirtschaftsentwicklung der Orte und Städte steigern” hat sich der hds zum Ziel gesetzt, Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Südtirols Städten, Innenstädten und Stadtteilen sowie Dörfern zu werden.

Dabei spielen über den Einzelhandel hinaus auch ortsrelevante Betriebe in den Bereichen Gastronomie, Dienstleistungen, Privatvermietung und ortsgebundenes Handwerk eine wesentliche Rolle.

Auswirkungen auf Landkarte simulieren

Die Geoanalyse ist eine digitale Landkarte Südtirols, die imstande ist, zukünftige Auswirkungen zu simulieren, Aufschluss über die Frequenzen sowie die Passantenströme zu geben und ist somit ein verlässlicher Indikator für die Attraktivität einzelner Bezirke, Orte oder Einkaufsstraßen.

Hilpold unterstrich, dass diese Erkenntnisse sowohl für Gemeindeverwaltungen nützlich sein können für Entscheidungen und Vorhaben, die einen Ort betreffen, aber auch für einzelne Betriebe, die sich in den Orten ansiedeln oder weiterentwickeln möchten. Südtirol sei mit der Geoanalyse in Italien und darüber hinaus Vorreiter.

Datengrundlage enthält auch touristische Zahlen

Stephan Fetsch, seit über 20 Jahren bei KPMG tätig, verantwortet seit 2015 den Sektor Handel. In dieser Position betreut er verschiedene weltweit agierende Unternehmensgruppen in Familienbesitz und aktuelle Themen wie Retail Analytics und hierbei insbesondere die Geoanalyse.

„Die Messung und Simulation der Standortattraktivität setzt eine umfassende Datengrundlage voraus“, so der Handelsexperte, der die Entstehungsgeschichte, die Dimension und vor allem die Einzigartigkeit der Geoanalyse Südtirol schilderte.

Dieser zugrunde liegen unter anderem alle Südtirol betreffende demographischen Daten und alle signifikanten touristischen Zahlen.

Test: Kaufhaus „Waltherpark“ und Ötzi-Museum auf dem Virgl

Abschließend wurden bei der Pressekonferenz als konkrete Fallbeispiele die Auswirkungen des neuen Kaufhauses „Waltherpark“ in Bozen samt vorgeschlagener Verlegung des Ötzi-Museums auf den Virgl simuliert.

