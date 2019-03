Wirtschaftstag: Erfahrungen aus erster Hand für Berufsschüler

90 Jugendliche aus ganz Südtirol wurden am Wirtschaftstag auf den zukünftigen Berufseinstieg vorbereitet. - Foto: HK

„Der Wirtschaftstag hat das Ziel, die jungen Berufseinsteiger mit Karrierebeispielen auf die Arbeitswelt vorzubereiten und sie für die verschiedenen Ausbildungswege in der Berufsbildung zu sensibilisieren. Dabei erhalten sie nützliche Informationen aus erster Hand von Absolvent/innen“, erklärt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Zunächst berichteten sechs ehemalige Berufsschulabsolventen von ihrem Karriereweg, den Sonnenseiten ihres Berufes und den Plänen für ihre berufliche Zukunft. Zu Gast waren dabei die Schneiderin und Modedesignerin Rachele Scalise (Atelier Portico 107, Bozen), die Gärtnerin Marlies Auer (Gärtnerei Auer, Brixen), der Geschäftsführer Luca Cantisani (Sanitär Heinze, Bozen), der Gastwirt Damian Alber (Wirtshaus Vögele, Bozen) und der technische Leiter Rollenoffset Harry Obwexer (Athesia, Bozen).

Verschiedene Workshops

Im Anschluss daran arbeiteten die Jugendlichen in verschiedenen Workshops zu Bewerbung, Schlüsselkompetenzen, Konfliktmanagement und Unternehmensgründung. Die Workshops wurden in Zusammenarbeit mit Victoria Wurz (Businesspool, Bozen), Alois Pföstl (Ivoclar Vivadent, Naturns), Luis Gruber (Psychologe und Supervisor, Sterzing), Sabine Platzgummer (Handelskammer Bozen), Ivonne Travaglini (Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung, Bozen), Elena Faccio (Trainerin, Bozen) sowie Irene Visentini und Sofia Sanchez (Studio comune, Bozen) durchgeführt. Abschließend präsentierten die Jugendlichen den anderen Teilnehmer/innen, welche Tipps und Tricks sie in den Workshops gelernt haben.

Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen organisierte den Wirtschaftstag für Berufsschüler gemeinsam mit der deutschen und italienischen Berufsbildung sowie den Fachschulen für Land-, Forst- und Hauswirtschaft.

stol