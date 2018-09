WorldSkills Italy startet am Donnerstag in Bozen

Viele ehemalige Teilnehmer erinnern sich noch genau an den ersten Wettbewerbstag: „Die Nervosität war vor allem bis zum Start sehr groß. Ich kann mich noch genau erinnern, wie aufgeregt ich war. Nachdem die Aufgabenstellung klar war, gelang es mir aber, mich gut zu konzentrieren und die einzelnen Arbeitsschritte anzugehen“ berichtet der Installateur für Heizungs- und sanitäre Anlagen Theo Oberhofer aus Eppan. Er nahm erstmals 2012 an der Landesmeisterschaft der Berufe teil und schaffte es sofort aufs Siegertreppchen. Sein Ehrgeiz sollte ihn aber noch ein Stück weiter bringen.

Wettbewerb als unvergessliches Erlebnis

Nach hartem Training und mit großen Träumen ging er für Südtirol/Italien bei der Berufsweltmeisterschaft in Leipzig ins Rennen. Prompt kehrte er mit einer Goldmedaille nach Hause zurück. „Für mich waren beide Wettbewerbe zwei unvergessliche Erlebnisse, die mich sowohl privat als auch beruflich sehr bereichert haben“, betont Oberhofer. Profitiert hat auch der Betrieb seines Vaters Oberhofer Ohg, der durch den Weltmeister eine enorme Aufwertung erfahren hat.

Teilnahme an WorldSkills öffnen Türen

„Beispiele wie jene von Theo gibt es zahlreiche“, erklärt lvh-Präsident Gert Lanz, „viele sind sich gar nicht bewusst, welche Türen die Teilnahme an den WorldSkills öffnet. Von den ganz ersten bis hin zu den jüngsten WM-Teilnehmern ist heute manch einer erfolgreicher Unternehmer.“

Auch dieses Jahr können theoretisch 24 LandesmeisterInnen aus den WorldSkills Italy hervorgehen, welche am Donnerstag in der Messe Bozen starten. Ein Sieg könnte das Ticket zu der Weltmeisterschaft WorldSkills im russischen Kazan im nächsten Jahr bedeuten. „Im Grunde hat jeder die Chance, denselben beruflichen Karriereweg zu machen, man muss nur das nötige Rüstzeug und ausreichend Entschlossenheit mitbringen“, bringt es Lanz auf den Punkt.

Messe Bozen als Wettbewerbsareal

Ab Donnerstag verwandelt sich die Messe Bozen in ein riesiges Wettbewerbsareal. Drei Tage kämpfen hier rund 200 Teilnehmer in 24 Berufen um eine Medaille. Ziel ist aber nicht nur die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb, sondern den Tausenden Besuchern, darunter vor allem Schülern, ein buntes Schaufenster an praktischen Berufen zu zeigen. Der Eintritt zur Landesmeisterschaft ist für alle frei. Informationen über die teilnehmenden Berufe sind unter www.worldskills.it zu finden.

