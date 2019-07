eTestDays: Wirtschaft stellt Elektromobilität gutes Zeugnis aus

65,08 Prozent der Betriebe gaben an, dank der gewonnenen Erfahrungen nun ein Elektroauto kaufen bzw. leasen zu wollen. - Foto: LPA

Nach Test überzeugt

Durchschnittlich legten die Teilnehmer rund 110 Kilometer am Tag zurück. Die Fahrten erfolgten hauptsächlich aus betrieblichen Gründen. 63,94 Prozent der teilnehmenden Betriebe gaben nach dem Testzeitraum an, dass sich ihre Einstellung zur Elektromobilität positiv geändert habe. Und fast genauso viele Unternehmen – nämlich 65,08 Prozent – gaben an, dank der gewonnenen Erfahrungen nun ein Elektroauto kaufen oder leasen zu wollen! Dieser Entscheidung liegen hauptsächlich Überlegungen zum Umweltschutz und dabei vor allem zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, der Nachhaltigkeit bzw. Zukunftsfähigkeit zugrunde. Einige Teilnehmer nannten aber auch ökonomische Vorteile. Besonders aufgeschlossen zeigten sich jene Unternehmen, die sich bereits im betrieblichen Alltag mit neuen und innovativen Technologien beschäftigen.

Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider freut sich über die durchwegs positiven Rückmeldungen der Unternehmen: "Sie zeigen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Die Erfahrung lehrt uns: Man muss ein E-Fahrzeug selbst fahren, um den Fahrkomfort und die Spritzigkeit dieser Technologie nachvollziehen zu können.“ Die Betriebe hätten auch heuer wieder die Möglichkeit genutzt, Erfahrung mit der Elektromobilität zu sammeln und eventuelle Vorurteile abzubauen.

Die Bedenken

Jene Unternehmen, die bei der Befragung angaben, vorerst noch kein Elektroauto ankaufen zu wollen, begründen diese Entscheidung vor allem mit den Anschaffungskosten und einer für ihren Bedarf zu geringen Reichweite der Fahrzeuge. Auch äußerten einige Teilnehmer Bedenken zu den Lademöglichkeiten (v.a. Dauer, Anzahl und Funktionstüchtigkeit der Ladestationen). Gleichzeitig gaben einige Unternehmen an, schon bald Maßnahmen zur Behebung dieses Problems ergreifen zu wollen, indem sie etwa auf dem Firmengelände Ladesäulen errichten wollen. Zum Teil hatten die Unternehmen zudem bereits Anreize geschaffen, um die Mitarbeiter zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bzw. des Fahrrades zu ermuntern.

Die eTestDays wurden von Green Mobility in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert und von Alperia unterstützt. Auch heuer haben die Südtiroler Wirtschaftsverbände (hds, UVS, LVH, HGV, CNA-SHV und SBB), der Südtiroler Wirtschaftsring, die Handelskammer Bozen und der Raiffeisenverband Südtirol die Initiative mitgetragen.

