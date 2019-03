lvh-Althandwerker: Digitalisierung, eine Chance mit Herausforderungen

„Miteinander und Füreinander“ so hieß das Motto der Jahreshauptversammlung der Althandwerker im lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister. Zur Veranstaltung war Solveig Haring als Referentin eingeladen. Sie vertiefte das Thema „Digitalisierung und Senioren - Chance mit Herausforderungen“. Digitalisierung ist ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft geworden, privat als auch wirtschaftlich.

„Internet und beispielsweise WhatsApp sind für viele Senioren allerdings immer noch Fremdwörter“, erklärte Haring. „Allerdings werden zukünftig die Grundkenntnisse über die Handhabung dieser digitalen Mittel die Voraussetzung für die Kommunikation sein.“ Auch werden Ansuchen immer öfter digital gemacht. Aus diesem Grund sei es laut Haring sehr wichtig, dass sich Senioren an die modernen Mittel wagen und sie lernen zu benutzen.

Die Ehrungen als Höhepunkt der Veranstaltung

Ein Höhepunkt der Veranstaltung waren auch die Ehrungen. Landesobmann Johann Zöggeler ehrte gemeinsam mit Ehrenpräsident Sebastian Brugger die Mitglieder Hans Erlacher und Helmuth Stockner für 10 Jahre treuen Einsatz. Auch ging Zöggeler auf die Beziehungen zum Dachverband ANAP in Rom ein. „Diese Verbindungen sind sehr wichtig, lokal wie international“, betonte Zöggeler. „In nächster Zeit stehen viele interessante Projekte an. Es ist uns auch wichtig, in der Südtiroler Seniorenwelt aktiv dabei zu sein, sei es in den Medien, sowie in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen im Lande.“

Zöggeler lobte zudem den Einsatz und die Treue der Funktionäre. Ein besonderer Dank ging an die starke Unterstützung des lvh Wirtschaftsverbandes Handwerk und Dienstleister sowie an Landessekretär Angelo Angerami für sein großes Engagement. „Die Gruppe der Althandwerker ist wieder gewachsen“, freute sich Zöggeler. „Wir sind auf dem besten Weg und haben ein super Team. Das Abenteuer geht weiter.“

stol