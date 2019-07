Absatzrückgang bei Peugeot, Citroën und Opel

Während es in Europa einen kleinen Zuwachs gab, verzeichneten Überseemärkte in Asien oder Lateinamerika deutliche Einbußen. PSA bestätigte eine frühere Ankündigung, wonach Opel nach Russland zurückkehren werde.

Die Modelle Zafira Life und Grandland X sollten dort in einigen Monaten erhältlich sein, berichtete der Hersteller. Geschäftszahlen für das erste Halbjahr will PSA am Mittwoch nächster Woche vorlegen.

dpa