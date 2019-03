Almdudler ortet Kopie in Coca Cola-Kräuterlimo

„Bei rationaler Überlegung hätte ein professioneller globaler Konzern jedoch keine Kopie einer starken und in Österreich seit vielen Jahrzehnten tief verankerten Marke auf den Markt gebracht, zumal die Österreicher ja eindeutig Almdudler bestellen und nicht irgendeine Kräuterlimonade”, so Schilling gegenüber der APA.

Das 1957 gegründete Wiener Familienunternehmen Almdudler mit rund 60 Mitarbeitern hatte per Ende 2018 seine Zusammenarbeit mit Coca Cola beendet. Coca Cola war bis dahin als Lizenznehmer für die Abfüllung und den Gastronomie-Vertrieb in Österreich zuständig. Almdudler lässt die Kräuterlimonade für den österreichischen Markt nun beim Wiener Getränkekonzern Ottakringer/Vöslauer abfüllen und in Deutschland arbeitet man mit lokalen Abfüllern zusammen.

Türöffner für österreichische Gastronomie

Almdudler war offenbar nicht mehr mit der Vertriebsleistung des globalen Getränkekonzerns zufrieden. „Für Coca-Cola war die bekannte, österreichische Marke Almdudler ein wichtiger Türöffner in der österreichischen Gastronomie, aber beim erweiterten Sortiment gab es Zurückhaltung”, meinte Schilling.

Almdudler bietet zahlreiche Varianten seiner Original-Kräuterlimonade an, unter anderem Bio, Zuckerfrei, Himbeere, Grapefruit, Holunder und auch das Biermischgetränk Almradler. Seit Anfang 2018 hat der Wiener Limonadenhersteller auch das Cola-Orangenlimo-Mixgetränk Spezi im Programm.

