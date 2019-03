Autonomes Fahren bald in ersten länderübergreifenden Tests

„Wir sind das erste grenzüberschreitende Testfeld in Europa überhaupt“, sagte der luxemburgische Verkehrsminister Francois Bausch. Die Fahrzeuge sollen auf dem Straßennetz von Merzig über Saarlouis und Saarbrücken nach Metz in Frankreich und weiter nach Luxemburg unterwegs sein. Bei den Tests sollen stets Menschen in den Autos mitfahren.

Man hoffe, künftig auch Start-up-Firmen als Interessenten und weitere Projekte für das Testfeld zu gewinnen, fügte Bausch hinzu. Bisher seien bereits Siemens, die luxemburgische Post und der französische Autohersteller PSA (Renault/Citroën) beteiligt.

Die ersten konkreten Projekte sollen am Mittwoch in Schengen vorgestellt werden. Zu der Veranstaltung am Mittwoch werden außer Bausch und dem deutschen Verkehrsminister Alexander Scheuer (CSU) auch die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne und ihre saarländischen Kollegin Anke Rehlinger (SPD) erwartet.

