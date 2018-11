Berliner Flughäfen ersetzen Schalter durch Gepäckautomaten

An den Berliner Flughäfen soll die Gepäckabgabe künftig über einen Automaten erfolgen. - Foto: shutterstock

Damit sollen in gleicher Zeit mehr Passagiere als bisher abgefertigt werden können, sagte ein Flughafensprecher am Freitag auf Anfrage.

In Schönefeld werde der Umbau „zeitnah“ im Terminal B beginnen, in Tegel solle die Anlage bis zum kommenden Sommer fertig sein. Zuvor hatte die britische Fluggesellschaft Easyjet als größter Kunde der Berliner Flughäfen den Wunsch geäußert, das System zu installieren, bei dem die Fluggäste ihr Gepäck an einem Automaten selbst abgeben.

dpa