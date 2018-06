Brenner-Transit: Bayerns Verkehrsministerin kritisiert Tirols Pläne

„Es geht nicht nur um Tirol“, bemängelte Aigner: „Für uns alle stellt die Luftreinheit ein hohes Gut dar.“ Zudem sollte Platter „im Blick haben“, dass auch die Menschen im Bayerischen Inntal und in Südtirol unter dem Verkehr leiden. Tirols Landeschef nehme aber höhere Belastungen für die Menschen jenseits seiner Landesgrenzen „billigend“ in Kauf, um seine Leute zu schützen, so Aigner.

Während auf dem Brenner-Gipfel Vertreter der betroffenen Länder und Regionen sowie der EU beraten hätten, wie der Transitverkehr über den Brenner stärker auf die Schiene verlagert werden könne, habe sich Platter weitere Einschränkungen für den Straßengüterverkehr in Tirol überlegt, meinte die bayerische Verkehrsministern: „Mit diesem Alleingang rückt eine gemeinsame Lösung in immer weitere Ferne“.

Durch die geplanten Ausweitungen der Blockabfertigungen, des Nachtfahrverbots sowie des Sektoralen Fahrverbots befürchtete Aigner „deutliche Beeinträchtigungen für die bayerische Wirtschaft“. Sie setze weiter auf eine „gemeinsame Lösung“, so Aigner. Es gehe darum, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren: „Nur wenn der Schienengüterverkehr leistungsfähiger und attraktiver wird, werden die Straßen leerer.“

apa