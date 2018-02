Brenner-Transit: „Keine Einschränkungen für LKW“

Es gebe keinen Zuwachs des Lkw-Verkehrs über den Brenner, der diese Einschränkungen rechtfertigen würden.

Der Brenner-Transit-Gipfel sei bestimmt eine gute Gelegenheit, um die Verkehrslage am Brenner zu besprechen, man dürfe jedoch keine Maßnahmen ergreifen, die den Wettbewerb verzerren und dem Prinzip des freien Güterverkehrs widersprechen, argumentierte Conftrasporto-Chef Paolo Ugge in einer Presseaussendung am Freitag.

Er rief die italienische Regierung auf, den Straßentransport zu schützen. Sollten beim Brenner-Gipfel am Montag Maßnahmen ergriffen werden, die den Interessen der Frächter widersprechen, seien diese zu Protestinitiativen bereit.

apa