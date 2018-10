Bundesbank schlägt Regierung in Rom Zwangsanleihe vor

Bei einem „Solidaritätssatz“ von 20 Prozent und einem Freibetrag von 50.000 Euro könne fast die Hälfte der italienischen Staatsschulden in Solidaritätsanleihen umgewandelt werden. Letztendlich würde so ein nationales Problem durch nationale Solidarität gelöst.

Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete Euro-Land mit einem Schuldenberg von mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dennoch plant Italiens Regierung für 2019 eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung – 3 Mal so viel wie der EU-Kommission eigentlich versprochen. Diese sieht in den Haushaltsplänen einen besonders gravierenden Verstoß gegen EU-Regeln.

Rom will nicht nachgeben

Die Fronten sind verhärtet, denn Rom will nicht nachgeben. An den Finanzmärkten herrscht die Sorge, dass der Streit sich zu einer neuen Schuldenkrise zuspitzen könnte.

Die italienische Staatsschuld sei zwar hoch, dieser stehe aber ein hohes privates Vermögen gegenüber, schreibt Wendorff zu seinem Vorschlag. „Sofern Italien die Schulden wie versprochen bedient und diese eine angemessene Rendite abwerfen, würden die italienischen Haushalte nicht belastet.“ Zudem würden auf diese Weise potenzielle Risiken aus einem Zahlungsausfall des Staates vom Bankensystem auf reiche italienische Haushalte übertragen.

Italienische Wähler hätten so auch ein starkes Eigeninteresse an soliden Staatsfinanzen – und einer entsprechenden Politik. An den Börsen würde überdies die Zahlungswilligkeit des Landes weniger in Zweifel gezogen.

apa/reuters