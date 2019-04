CEPS-Bericht: Arbeitsmigration bringt nicht nur Vorteile

Die EU-Finanzminister beraten Samstag auf ihrem informellen Treffen in Bukarest über das Thema. In den vergangenen 10 Jahren hat die Arbeitsmigration um die Hälfte zugenommen, schreibt CEPS (Center for European Policy Studies). Nach jüngsten Daten erreichte sie 2018 bereits 4,0 Prozent.

Laut Studie habe dies einerseits einen signifikanten Beitrag für das Wirtschaftswachstum in den Gastländern zur Folge gehabt, andererseits trage das höhere Einkommen der „mobilen Bürger“ außerhalb ihres Heimatlandes auch zu einem beträchtlichen Nutzen für jene bei, die zuhause bleiben.

Auswanderung qualifizierter Arbeitskräfte schadet

Doch könnte gleichzeitig hohe Arbeitsmigrationsraten eine negative Auswirkung in den Ursprungsländern haben. Dabei führt CEPS die Abwanderung von Wissenschaftern bzw. hoch qualifizierten Arbeitskräften ins Ausland („brain drain“) an sowie die Aushöhlung des Steueraufkommens im Ursprungsland des abgewanderten Arbeitnehmers.

Damit könnte die Arbeitsmigration durch Höherqualifizierte zu einer niedrigeren Produktivität im Entsendeland führen. Diese Hochqualifizieren verdienen dann in den Ländern mehr, die reicher sind, und damit trage die Migration zu einer unverhältnismäßig hohen negativen Auswirkung auf die Produktivität und Wirtschaftsleistung in dem Entsendeland bei. Außerdem werde es für das Ursprungsland bei großer Abwanderung immer schwieriger, die Staatsverschuldung zu bedienen.

Auswanderung kostet dem Heimatland

CEPS schreibt, dass bei einer großen Auswanderung dem Heimatland Kosten entstehen können. Die Steuerkosten einer reduzierten Erwerbsbevölkerung und einer niedrigeren Steuerbemessungsgrundlage, die zu niedrigeren Einkommensteuereinnahmen führt, können erheblich sein, wenn ein großer Teil der inländischen Arbeitskräfte auswandert.

Eine kleiner werdende Bevölkerung bedeute jedoch auch Einsparungen bei den Ausgaben, und einige der mobilen Arbeitnehmer wären möglicherweise arbeitslos gewesen, wenn sie geblieben wären.

Tendenz in einigen östlichen EU-Ländern bereits rückläufig

In Zukunft werde der Lohnunterschied, der als starker Ost-West-Pull-Faktor gewirkt hat, mit zunehmender Konvergenz der Löhne wahrscheinlich an Bedeutung verlieren. Für einige Länder wie Polen, in denen die Löhne sich erheblich an das Niveau der alten EU-Länder angeglichen haben, gebe es einige Anzeichen dafür, dass die Mobilität nach außen bereits zurückgegangen ist.

Bei anderen Niedriglohnländern bleibe der Lohnunterschied sehr groß, und es wird erwartet, dass die Zahlungsströme noch einige Zeit andauern.

