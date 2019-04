China-USA: Fortschritte bei Handelsgesprächen

Zu den Themen hätten der Transfer von Technologie, der Schutz geistigen Eigentums, Dienstleistungen, Landwirtschaft, die Handelsbilanz und ein System zur Umsetzung gehört. Über die verbliebenen Themen würde weiter verhandelt. Auch die USA sprachen von Fortschritten bei zahlreichen wichtigen Themen.

Zollstreit seit Mitte 2018

Es läge jedoch noch beträchtliche Arbeit vor den Unterhändlern, um die noch ungelösten Streitpunkte beizulegen, sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders am Freitag. Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow zufolge per Videoschaltung.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er ein Handelsabkommen mit China innerhalb von etwa vier Wochen für denkbar halte. Der Zollstreit der beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt schwelt bereits seit Mitte 2018 und belastet auch die Weltwirtschaft.

apa/ag.