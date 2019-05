China ist für weitere Handelsgespräche mit USA offen

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer will am Donnerstag mit Vertretern der Europäischen Union und Japan über eine gemeinsame Haltung gegenüber anderen Ländern sprechen. Dabei dürfte es vor allem um chinesische Subventionen gehen. Die Gespräche sollten am Rande des Treffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stattfinden, teilte Lighthizers Büro mit.

apa/ag.