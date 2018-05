Conte will sich um geprellte Kleinanleger kümmern

Während Sparguthaben, Tages- und Festgeld bis 100.000 Euro auch in Italien unter die Einlagensicherung fallen, wurden die Inhaber von Aktien und Nachranganleihen der Regionalbanken an den Verlusten beteiligt. Damit verloren tausende Kleinanleger ihre Ersparnisse. Die Entschädigung der Kleinanleger ist ein Hauptanliegen der Fünf-Sterne-Bewegung, die mit der rechten Lega Conte als Premier designiert hat.

Am Freitag plant Conte auch ein Treffen mit dem italienischen Notenbankchef Ignazio Visco. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte sich im letzten Jahr gegen den Amtsverbleib Viscos als Notenbankchef gewehrt, weil er ihrer Ansicht nach seinen Aufsichtspflichten im Bankensystem nicht nachgekommen sei. Die Regierung von Paolo Gentiloni hatte Visco jedoch im vergangenen Oktober als Notenbankchef bestätigt.

Conte will Mattarella am Freitag Vorschlag unterbreiten

Conte, der am Donnerstag Konsultationen mit den im Parlament vertretenen Parteien geführt hatte, will den gesamten Freitag daran arbeiten, Präsident Sergio Mattarella einen Vorschlag zur Zusammensetzung seiner Regierung zu unterbreiten. Mattarella hatte Conte am Mittwoch mit der Regierungsbildung beauftragt. Wann er genau dem Staatschef die Ministerliste vorlegen wird, blieb zunächst noch unklar. Laut Medien könnte dies am Freitagabend, oder am Samstagvormittag erfolgen.

Conte sprach von nützlichen Gesprächen mit den Parteien. Seine Regierung werde aus „politischen Ministern“ bestehen, die das Regierungsprogramm befürworten. Die neue Koalition zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und Lega soll die wochenlange Hängepartie nach der Parlamentswahl von Anfang März beenden. Die Vertrauensabstimmung im Parlament sollte nächste Woche stattfinden.



