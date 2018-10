Eurogruppe pocht auf Klarheit bei Italien-Budget

Es sei allen klar, was auf dem Spiel stehe. Die Euro-Länder seien durch die gemeinsame Währung abhängig voneinander. Die Regierung in Rom müsse einen nachhaltigen und glaubhaften Haushaltsplan vorstellen. Dafür sei bis Mitte Oktober Zeit, sagte der Portugiese.

Offiziell standen die Pläne der Regierung in Rom bei der Unterredung der Euro-Partner nicht auf der Tagesordnung. Italien will im nächsten Jahr entgegen vorheriger Zusagen deutlich mehr Schulden machen. Der parteilose Finanzminister Giovanni Tria verlor damit den Machtkampf in der populistischen Regierung in Rom.

apa/reuters