Fachkräftemangel bei Dussmann

„Die Rekrutierung wird immer schwieriger. Im gewerblichen Bereich ist es noch etwas leichter, aber auch hier bei gehobenen Positionen ein großes Problem“, so Geschäftsführer Peter Edelmayer im Gespräch mit der APA.

Einen Küchenleiter in Nordtirol zu bekommen sei nahezu unmöglich. Besonders herausfordernd sei die Suche nach technischem Personal. „Der Markt für ausgebildete Klimatechniker ist leer gefegt“, erklärt Edelmayer.

Die Digitalisierung der Wirtschaft löst das Problem nicht allein

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft könne zwar ein wenig den Druck nehmen, „aber wir sind immer noch ein People-Business, und werden das auch bleiben“, betont er. So arbeite zwar die Branche an Saugrobotern für den Büroeinsatz, aber hier sei man von einer wirklichen Praxistauglichkeit noch weit entfernt.

„Wie öffnen sie die Türen?“, beschreibt er eines der Probleme. Dies wäre mit Chipkarten zwar technisch zu lösen, aber gerade in Altbauten wäre die Umrüstung hunderter Türen finanziell nicht zu rechtfertigen.

Und im Kantinenbereich würden die Beschäftigen der Unternehmen es schätzen, von Menschen und nicht Robotern bedient zu werden. Es könne aber durchaus Mischlösungen geben. So forsche Dussmann an Tellern mit Chips – also elektrischen Bauelementen – die Gewicht und Produkt am Teller erkennen und mittels Scannerkassa ausgelesen werden können.

apa