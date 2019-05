Fiat Chrysler und Renault bestätigten Fusionspläne

Beide Firmen sollen künftig je die Hälfte an dem fusionierten Autohersteller halten. Die Muttergesellschaft solle an den Börsen in Mailand, Paris und New York gelistet werden.

In der Branche wächst der Druck zu Kooperationen und Zusammenschlüssen, um beim Trend zu umweltfreundlicheren Motoren und dem autonomen Fahren besser aufgestellt zu sein.

apa/reuters