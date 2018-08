Fiskus: Schwarz vermietete Wohnungen entdeckt

Die Wohnungen befanden sich in Trient, Cavalese und in Levico in der Valsugana. Insgesamt wurden über 56.000 Euro illegal in Form von Mieten eingenommen, dadurch entstand eine Steuerhinterziehung von 15.400 Euro, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Die Kontrollen von Zweit- und Drittwohnungen wurden von der Finanzwache in ganz Italien in den Badeorten und in den touristischen Ortschaften vorgenommen. Kontrolliert wurden auch Artikel gefälschter Markenwaren.

Es wurden rund 5000 gefälschte Artikel beschlagnahmt. Weitere elf wurden sichergestellt, weil sie keine Angaben zu den EU-Sicherheitsbestimmungen enthielten. Insgesamt wurden sieben Personen angezeigt, drei Personen wurde ein Strafmandat ausgestellt, so die Finanzwache.

stol