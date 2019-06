Frankreich will europaweite Flugsteuer vorschlagen

Frankreich will die Debatte über eine Kerosinsteuer der Umwelt zuliebe ansetzen. - Foto: APA (dpa)

Damit solle der Flugsektor einen größeren Beitrag für eine ökologische Wende leisten. Die französische Regierung will den Vorschlag am Donnerstag beim Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg unterbreiten.

Ziel sei eine offene Diskussion zu dem Thema, hieß es in Paris. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte sich im Mai für eine europaweit einheitliche Besteuerung von Kerosin ausgesprochen.

apa/ag.