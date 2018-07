Frankreichs Finanzminister: Europa im Handelskrieg mit USA

Le Maire sprach dabei insbesondere die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf Autos an. Nach der Belegung der Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der EU mit Zöllen hat Trump der Europäischen Union mit Einfuhrzöllen auf Autos und Autoteile von 20 Prozent gedroht, was deutsche Hersteller besonders treffen würde. Der Präsident kritisiert ein Ungleichgewicht in der Branche und sieht die USA in Handelsfragen unfair behandelt.

SPD-Chefin Andrea Nahles kritisierte unterdessen im Handelskonflikt den US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, wegen seiner direkten Gespräche mit der deutschen Automobilindustrie. „Mir ist neu, dass Botschafter über derlei Fragen verhandeln”, sagte Nahles laut Vorabbericht der „Welt am Sonntag”. Der von US-Präsident Trump entsandte Diplomat müsse seine Rolle noch lernen.

”Wenn die amerikanische Regierung mit uns über Zölle reden will, ist das eine Sache zwischen dem Handelsminister in Washington und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.” Grenell hatte in einem Gespräch mit den Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen eine neue Idee ins Spiel gebracht, nämlich den Abbau aller Zollschranken im transatlantischen Autohandel.

Laut US-Botschaft handelte es sich dabei aber nicht um ein formales Angebot. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich offen für den Vorschlag gezeigt, aber auch darauf verwiesen, dass eine solche Regelung auf alle Länder übertragen werden müsste, mit denen die Europäische Union Autos handelt.

apa/ag.