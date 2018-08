Fusionsdruck in der Finanzbranche nimmt zu

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will die Kräfte bündeln Foto: APA (AFP)

Allein im Euroraum gebe es derzeit 5.500 Finanzinstitute. Für sein Haus betonte Sewing: „Unser globaler Anspruch wird unter meiner Führung nicht zur Debatte stehen.”

Sewing, der Deutschlands größtes Geldhaus seit April führt, mahnte: „Damit echte europäische Champions entstehen können, braucht es eine einheitliche Regulierung in Europa, einen einheitlichen Finanzmarkt. Und es braucht eine konstruktive Antwort auf den nahenden Brexit, damit Kontinentaleuropa starke Finanzplätze entwickeln kann.”

Nicht nur der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit), sondern auch die politischen Konflikte rund um den Globus bereiten dem Manager Sorgen. „In Zeiten einer nationalisierten Wirtschaftspolitik ist die Welt viel anfälliger für Schocks”, warnte Sewing. „Die Politik muss aufpassen, dass sie die Stabilität der Weltwirtschaft nicht nationalen Interessen opfert.”

Die Deutsche Bank hat in den vergangenen drei Jahren Verluste eingefahren und ist weit hinter die Konkurrenz - vor allem aus den USA - zurückgefallen. Sewing hat der Bank eine Rosskur und die Rückbesinnung auf das Geschäft in Deutschland und Europa verordnet, was mit einem Schrumpfkurs des US-Geschäfts einhergeht.

apa/dpa/ag.