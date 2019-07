Geldabheben im Ausland kann teuer werden

Hintergrund ist demnach ein versteckter Aufschlag auf den Wechselkurs, der von vielen Banken erhoben werde. In Australien betragen die Mehrkosten der Erhebung zufolge durchschnittlich 6,30 Euro, in Neuseeland 4,82 Euro.

Günstiger ist das Geldabheben demnach in europäischen Ländern sowie im Mittelmeerraum. So würden in Polen durchschnittliche Zusatzgebühren von 3,44 Euro fällig, in Norwegen von 2,55 Euro, in Dänemark von 1,39 Euro und in Ägypten, der Türkei und Bulgarien sogar jeweils nur 0,40 bis 0,44 Euro. Für Russland wird ein Durchschnittswert von 2,73 Euro angegeben.

Gina Gallaun von Transferwise forderte vor diesem Hintergrund eine „Transparenz-Pflicht für Banken, damit Kunden nicht heimlich ausgenommen werden”. Transferwise ist ein führender Anbieter für Auslandszahlungen und wirbt selbst mit günstigen Umtauschoptionen.

apa/ag.