Grillo: Aus für Macht der Ratingagenturen über Wirtschaftspolitik

Grillo feierte bei der Veranstaltung im Zentrum Roms am Samstagabend mit den Ministern seiner Gruppierung die Entstehung der neuen Regierung mit der rechten Lega. „Eine neue Welt hat begonnen und wir stecken mitten drin“, versicherte der 69-jährige Starkomiker, der die Partei 2009 gegründet hatte.

Grillo attackiert den PD

Grillo sparte nicht mit Attacken gegen die Sozialdemokraten (PD), die scharfe Opposition zur neuen Regierung um Premier Giuseppe Conte angekündigt haben. „Jetzt werden sie von teuflischer Boshaftigkeit sein. Sie wollen nicht erkennen, dass sie nicht mehr regieren“, sagte Grillo.

Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio, der ein Amtsenthebungsverfahren für Staatschef Sergio Mattarella gefordert hatte, als dieser eine Regierung mit dem europakritischen Ökonomen Paolo Savona als Wirtschaftsexperte gestoppt hatte, machte einen Rückzieher. „Ich war ihm gegenüber kritisch, doch ich muss einsehen, dass er vernünftig gehandelt hat“, sagte Di Maio.

Neue Regierung unter Ministerpräsident Conte vereidigt

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hatte am Freitag die neue Regierung unter Ministerpräsident Conte vereidigt. Dem neuen Kabinett gehören 18 Minister an, darunter fünf Frauen. Der 53-jährige parteilose Conte führt eine Regierung aus der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung an. Auch unabhängige Experten gehören ihr an.

apa