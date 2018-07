Inflation in Eurozone nähert sich immer mehr dem EZB-Ziel

EZB-Präsident Mario Draghi sieht die Notenbank immer mehr auf Kurs in Richtung ihres Inflationsziels.

Die Verbraucherpreise waren im Juni um 2 Prozent gestiegen. Die EZB strebt eine Teuerung von knapp unter 2 Prozent an, hat dieses Ziel in den vergangenen Jahren aber meist verfehlt und verfolgt deswegen eine extrem lockere Geldpolitik, um für mehr Inflation zu sorgen. Die Marke von knapp 2 Prozent gilt als ideal für die Wirtschaft.

Draghi erneuerte vor den Abgeordneten zudem sein Plädoyer für die Einführung einer gemeinsamen europäischen Sicherung von Spareinlangen (Edis). Diese würde in Krisen den Druck von den Geldhäusern nehmen. In Deutschland wird Edis wegen der hohen Bestände von faulen Krediten in den Bilanzen einiger südeuropäischer Banken aber nach wie vor sehr kritisch gesehen.

apa/reuters