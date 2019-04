Influencer werden immer wichtiger für die Werbung

Wie die repräsentative Umfrage des deutschen Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) ergab, ist es bei jungen Leuten im Alter von 16 bis 24 Jahren inzwischen fast jeder Zweite (43 Prozent), der schon mindestens einmal ein Produkt wegen Influencer-Werbung gekauft hat. In der Vorgänger-Umfrage von 2017 lag der Wert unter jungen Leuten - hier in der Altergruppe 14 bis 29 - nur bei 16 Prozent. Das zeigt: Der Einfluss der Netzbekanntheiten vor allem auf die junge Generation wächst rapide.

Befragt worden waren 1.051 Menschen in Deutschland im Alter von 16 bis 64 Jahren. Die Influencer bewerben zum Beispiel Kosmetik, Mode, Fitness-Ernährung und Computerspiele. Allerdings stoßen ihre Auftritte auf Instagram oder Youtube nicht nur auf Begeisterung. So gaben 22 Prozent der Befragten in der aktuellen Umfrage an, Werbung von Influencern störe sie grundsätzlich. Unter diesen Befragten gab es wiederum ein Altersgefälle - je jünger, desto weniger Leute bewerten die Rolle der Netz-Bekanntheiten negativ.

So waren es in der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen nur 14 Prozent, die Bedenken haben. Junge Erwachsene hätten weniger Probleme mit der Werbung, sagte BVDW-Geschäftsführer Marco Junk. „Sie erkennen darin einen Nutzen für sich.” Von allen Befragten gaben 40 Prozent an, die Influencer-Werbung störe sie nicht, sofern diese gekennzeichnet sei.

apa/dpa