Italien droht spanischer Airline Volotea mit Stopp

Italienische Passagiere hatten sich zuletzt wegen Problemen mit gestrichenen Flügen und Überbuchung beklagt. Die ENAC habe auch die spanische Luftfahrtbehörde informiert, hieß es in einer Presseaussendung.

Ab dem 15. September darf Volotea keine Flugtickets in Italien mehr verkaufen, sollten die Probleme anhalten. Zuletzt waren häufig Verbindungen gecancelt sowie Verspätungen und Überbuchungen beanstandet worden, was angesichts des starken Passagiersandranga in den Sommerwochen für erhebliche Probleme gesorgt hatte. Probleme dieser Art seien bei Volotea bereits in den vergangenen Jahren gemeldet worden, berichtete die ENAC.

apa