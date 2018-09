Italien will Ladeöffnungszeiten einschränken

Die italienische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung will die starke Liberalisierung bei den Ladeöffnungszeiten rückgängig machen. - Foto: STOL

Das geltende Gesetz sieht vor, dass Geschäfte, Supermärkte und Einkaufszentren 24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche inklusive Feiertage geöffnet sein können. Die Ladenöffnungszeiten sollen von Regionen und Kommunen geregelt werden.

„Innerhalb eines Jahres werden wir ein Gesetz verabschieden, mit dem Einkaufszentren nicht mehr an Sonntagen und Feiertagen offen sein können. Die Ladenöffnungszeiten werden nicht mehr frei sein, wie bisher. Diese Liberalisierung zerstört die italienischen Familien. Man muss wieder beginnen, die Öffnungszeiten zu regeln“, sagte der italienische Vizepremier und Industrieminister Luigi Di Maio nach Medienangaben vom Sonntag.

Besser das Gesetz abschaffen

„Die Ladenöffnung am Sonntag und an Feiertagen, auch die der großen Einkaufszentren, hat nicht die positiven Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung gehabt, die man sich mit der Liberalisierung Montis erhofft hatte. Sie benachteiligt die Arbeitnehmer, die sonntags arbeiten müssen, und den Kleinhandel. Es ist besser, wenn das geltende Gesetz abgeschafft wird“, sagte Barbara Saltamartini, Präsidentin der Kommission für produktive Tätigkeiten in der italienischen Abgeordnetenkammer.

Die Pläne der Regierungsparteien werden von den Gewerkschaften und dem Handelsverband Confesercenti begrüßt, sie stoßen jedoch beim Verband der Großhändler auf scharfen Widerstand. Dieser beschuldigte die Regierungsparteien, dem Druck der Lobby der Kleinhändler nachzugeben und damit Millionen von Konsumenten zu schaden.

