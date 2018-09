Italiens Kartellbehörde ermittelt wegen Ryanair-Gebühren

Bisher konnten Kunden im Normaltarif ihre Rollkoffer oder andere Taschen in Handgepäckgröße kostenlos am Gate einchecken lassen. Bis zu 10 Kilo und im Rahmen gewisser Maße war Handgepäck bisher gebührenfrei. Künftig dürfen Passagiere, die den normalen Tarif gebucht haben, nur noch ein einzelnes, kleines Stück Handgepäck ans Gate mitbringen. Ein zweites Gepäckstück muss grundsätzlich gegen Gebühr eingecheckt werden.

Wer als Passagier mit Normaltarif einen Trolley oder größeren Rucksack in der Kabine mitnehmen will, muss entweder Priority Boarding hinzubuchen (6 bis 8 Euro) oder das Gepäckstück am Check-in-Schalter aufgeben (8 bis 10 Euro, maximal 10 Kilo). Bisher durften Passagiere ein großes Handgepäckstück und einen kleineren persönlichen Gegenstand kostenlos mitnehmen. 2 Stück dürfen Priority-Kunden mit teureren Tickets mitnehmen. Allerdings sind auch die Priority-Sitze pro Flugzeug bei Ryanair beschränkt.

apa