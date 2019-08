Japan und USA einigten sich im Grundsatz auf Handelsabkommen

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Japans Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi hätten sich am Freitag in Washington auf das Abkommen geeinigt. Es solle bei einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Rande des G-7-Gipfels im französischen Badeort Biarritz bekanntgegeben werden, berichtete die Zeitung weiter. Das Treffen werde für Sonntag erwartet. Kurz zuvor hatte Motegi gesagt, er und Lighthizer machten „große Fortschritte” bei ihren Gesprächen.

apa/ag.