Kanada und USA verhandeln erneut wegen NAFTA

Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland trifft in Washington den US-Handelsbeauftragten.

Freeland verbrachte letzte Woche 3 Tage in Washington und sagte am Freitag, dass sie und Lighthizer in einigen Bereichen sehr gute Fortschritte machten. Ein Abschluss sei aber weiter außer Reichweite geblieben.

US-Präsident Donald Trump hatte Verhandlungen über eine Neuauflage des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) mit Kanada und Mexiko durchgesetzt. Mit Mexiko hat er eine überarbeitete Vereinbarung erzielt. Trump sieht die USA im Welthandel benachteiligt und hat deshalb einen Zollstreit vom Zaun gebrochen.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte angekündigt, er werde bei NAFTA keinen Deal eingehen, der Nachteile für Kanada bringen werde. Unter anderem strittig ist die kanadische Abschottung seiner Milchbauern mit hohen Schutzzöllen.

