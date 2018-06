Kaum Arbeitslosigkeit in Südtirol

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, schneiden Gemeinden der Region Sizilien in der Untersuchung am schlechtesten ab. In der Umgebung der Stadt Bagheria herrscht eine Arbeitslosigkeit von rund 38,4 Prozent. Es folgen Rosarno und Leonforte, ebenfalls in Sizilien.

Die Gebiete, in denen die Prozentzahlen der Arbeitslosigkeit verschwindend klein sind, befinden sich vor allem im Norden des Landes. Die Spitzenpositionen belegen dabei St. Leonhard in Passeier (1,9 %), Mals (2,2%) sowie Schlanders und Bruneck, die sich den dritten Platz teilen (3,2%).

In Anbetracht der bestimmenden Faktoren fällt auf, dass die Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit besonders im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind, die Gebiete mit niedriger Arbeitslosigkeit hauptsächlich vom Tourismus leben.

stol